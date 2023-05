Nuovo garante dei detenuti del Comune di Lucca:

approvato l’avviso, 15 giorni per le candidature

È stata pubblicata oggi in albo pretorio la determina con il bando relativo alla raccolta delle candidature per la designazione del nuovo garante per i detenuti del Comune di Lucca che – a norma dello Statuto comunale – verrà scelto dal Consiglio comunale.

Gli aspiranti potranno presentare la candidatura entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del bando sull’albo pretorio on-line. La candidatura, sottoscritta dall’interessato in carta semplice, dovrà contenere il modello di domanda compilato correttamente e contenente le motivazioni a sostegno della candidatura; un curriculum vitae datato e sottoscritto indicando l’esperienza nel campo della tutela dei diritti umani, delle scienze giuridiche e sociali, nonché della indipendenza, competenza e capacità di esercitare efficacemente le funzioni richieste; la fotocopia non autenticata di valido documento d’identità.

La candidatura dovrà essere indirizzata al Comune di Lucca – Settore dipartimentale 2 Politiche sociali e giovanili, via Santa Maria Corteorlandini, 6, 55100 Lucca e sulla busta dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Candidatura per l’elezione del Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Lucca”. La candidatura deve pervenire a mano o per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca all’indirizzo sopra indicato o tramite PEC all’indirizzo comune.lucca@postacert. toscana.it, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bando.

Le candidature saranno sottoposte a verifica formale di completezza e regolarità dall’ufficio responsabile del procedimento. Successivamente, le domande ammesse saranno esaminate dalla Commissione consiliare permanente competente per materia per le valutazioni ed adempimenti. L’avviso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Selezioni e bandi di concorso > nomine e designazioni.