Nuovo dpcm, lo stop alle sagre colpirà 34mila operatori. Coldiretti

IL DECRETO SALVA LE FIERE NAZIONALI – A poche ore dall’annuncio di Conte sulle voci di ulteriori restrizioni era intervenuto anche Maurizio Danese, il presidente di Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane), i cui associati dal 1 settembre scorso hanno riaperto i quartieri e fatto partire 47 manifestazioni (di cui 20 internazionali) “realizzate in totale sicurezza” ha spiegato, e “dando un’iniezione di fiducia al business delle imprese italiane espositrici”. Forte, dunque, la preoccupazione per il nuovo dpcm. “Non possiamo fermare nuovamente le fiere, siamo preoccupati per le voci relative alle ulteriori restrizioni che il prossimo dpcm potrebbe imporre” aveva detto, sottolineando che le fiere “sono una fonte di business, sono fatte da professionisti e hanno protocolli molto rigidi in materia di salute e sicurezza, che vengono rispettati in tutte le fasi delle manifestazioni e degli allestimenti e tengono conto delle dimensioni di ciascun quartiere”. Ma se il decreto ha salvato le fiere di carattere nazionale, il governo ha deciso di ascoltare almeno in parte le richieste avanzate dal Comitato tecnico scientifico sugli eventi aperti al pubblico, fermando sagre, fiere e mercati di paese.