Nuovo contributo di 9.204,87 euro per arricchire la dotazione libraria della Biblioteca “Sirio Giannini” di Seravezza

Altri 9 mila euro per la Biblioteca comunale “Sirio Giannini”. Dopo i 10 mila dello scorso anno, il Ministero della Cultura premia Seravezza con un ulteriore stanziamento da destinare all’acquisto di nuovi volumi. La “Sirio Giannini” avrà così l’opportunità di incrementare il proprio patrimonio librario, oggi attestato su circa 34 mila titoli. Il contributo rientra fra le azioni del Ministero a sostegno delle imprese e delle istituzioni culturali colpite dall’emergenza Covid. Seravezza ha ottenuto il massimo importo riconosciuto per singola istituzione: 9.204,87 euro. La somma verrà utilizzata in particolare per incrementare la dotazione delle sezioni dedicate al territorio locale, alla storia e alla geografia, all’arte, alla giurisprudenza. Quest’ultima sezione è stata creata ex novo proprio grazie al contributo ottenuto lo scorso anno, servito in parte all’acquisto di codici di diritto penale, civile e amministrativo preziosi per gli studenti delle discipline legali. Con i fondi del precedente finanziamento erano stati acquistati anche nuovi vocabolari, erano state implementate le sezioni filosofia, arte, psicologia, storia, bibliografia e bibliologia, erano arrivati testi classici in lingua originale, alcuni volumi della collana I Meridiani Mondadori e nuovi titoli di letteratura e critica letteraria, così come libri per il fondo focalizzato sul territorio versiliese che adesso verrà ulteriormente potenziato.