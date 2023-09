Nuovo concerto dell’Orchestra Giovanile Toscana – Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Boccherini in Spagna. L’influsso della cultura iberica sull’opera del grande compositore toscano per i 280 anni dalla nascita è il titolo del nuovo concerto che i Cameristi dell’Orchestra Giovanile Toscana presenteranno domenica 17 settembre alle 21.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Un appuntamento importante, che vedrà impegnati cinque giovani talentuosi musicisti: Tommaso Tarsi alla chitarra, Arianna Maida e Chiara Bosco ai violini, Elisabetta Cordoni alla viola e Gabriele Bracci al violoncello. La direzione artistica dell’OGT ha dato inizio, nel 2023, ad un duraturo progetto di celebrazione per Luigi Boccherini in occasione di questo anniversario. Il programma è dedicato ad i suoi più celebri quintetti per chitarra e archi: Il primo in re minore, il quarto in re maggiore detto “del Fandango” e le 12 variazioni sul tema della “ritirata di Madrid”. Brani dove è forte l’influenza della musica popolare spagnola, vista la permanenza di Boccherini nel paese iberico dal 1769 fino alla morte, avvenuta nel 1805. Ingresso a offerta. Prenotazione 0584 787251