Nuovo asfalto per via Umbria. La giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti ha approvato un nuovo intervento di ripristino e messa in sicurezza che interesserà una delle arterie principali della frazione di Macelli. L’intervento costerà circa 50 mila euro e va ad aggiungersi agli oltre 350 mila euro già stanziati per le asfaltature del viale Apua e via Casone (in corso), via Leopardi nel tratto compreso tra viale Apua e via Colombo oltre ad una serie di adeguamenti agli standard di sicurezza che riguarderanno tratti di via Calatafimi, viale Roma (lungomare), via Solaio e via Aurelia all’angolo con via Osterietta.

Un altro intervento interesserà il tratto dissestato di via Santini tra la via Aurelia e la via Castagno. Prevista anche la rimessa in quota dei pozzetti stradali avvallati. “Solo in questa sessione investiremo oltre 400 mila euro per nuove asfaltature. Investiremo ogni anno tra i 400 ed i 500 mila euro per le sole asfaltature oltre alle nuove rotatorie che abbiamo in programma, a numerosi attraversamenti salva pedoni già deliberati, marciapiedi ed altre azioni che puntano a rendere più sicure e decorose le nostre strade. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – Il piano triennale di asfaltature ci consentirà di dare progressivamente risposte in tutte le frazioni”.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati nel corso dell’ultimo anno come in via via Abruzzi a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana, via Marella ed altre strade cittadine.