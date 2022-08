Venerdì 12 agosto, alle ore 21.15, a palazzo Mediceo

NUOVO APPUNTAMENTO PER CONOSCERE LA FAMIGLIA MEDICI

ATTRAVERSO LA MODA DEL PERIODO

SERAVEZZA – “La moda al tempo dei Medici” è il tema per il nuovo appuntamento del laboratorio didattico per bambini dai 5 anni, in programma venerdì (12 agosto) alle ore 21.15 a Palazzo Mediceo.

Una simpatica occasione per conoscere la famiglia Medici attraverso i dipinti che li ritraggono, divertendosi a “vestire i loro panni”.

L’iniziativa, che rientra nel progetto regionale “Officina Mirabilis” per la valorizzazione delle ville e dei giardini medicei, è gratuita e richiede prenotazione obbligatoria al n. 3491803349.