CAPANNORI – NUOVO ANNO SCOLASTICO: PARTENZA REGOLARE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA

Scuolabus in funzione dal primo giorno di scuola

Prenderà il via regolarmente giovedì 15 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico, il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Inizio regolare anche per il servizio mensa che prenderà il via a partire dal 27 settembre per le scuole dell’infanzia e il 3 ottobre per le scuole primarie. I costi di entrambi i servizi a domanda individuale sono invariati rispetto allo scorso anno.

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie viene garantito direttamente dal Comune sulla base di quattro ba

cini di utenza, Capannori, Camigliano, S. Leonardo in Treponzio e Lammari.

Per il trasporto scolastico la quota mensile è 26.00 euro andata e ritorno e di 13.00 euro solo andata o solo ritorno. Per il mese di settembre la quota è ridotta del 50% per gli utenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, mentre per il mese di giugno la quota è ridotta del 50% solo per gli utenti della scuola primaria. Per la mensa scolastica il costo di un pasto è di 4 euro. Per entrambi i servizi sono previste agevolazioni tariffarie per le famiglie numerose (con 3 o più figli) e a basso reddito in base all’ISEE.