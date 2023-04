Nuovi orari per i punti di informazione turistica

Sono in vigore da oggi – sabato 1° aprile – i nuovi orari di apertura dei due punti di informazione e accoglienza turistica attivi a Pietrasanta, in centro storico (piazza Statuto) e a Marina, in via Donizetti, località Tonfano.

Gli orari sono identici per entrambi gli sportelli: chiusi il lunedì; martedì, mercoledì e giovedì apertura solo mattutina (10-12,30); venerdì, sabato e domenica anche pomeridiana (10-12,30 e 15,30-18). Resteranno validi fino al 31 maggio.