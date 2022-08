Nuovi guardrail sulle strade di Pietrasanta

Nuovi interventi a tutela della sicurezza per la circolazione sulla rete stradale di Pietrasanta.

L’ufficio tecnico, su indicazione dell’assessorato ai lavori pubblici, ha infatti installato lungo diversi tratti viari del territorio nuove barriere guardrail in acciaio zincato, in sostituzione di altre danneggiate o posizionandole dove mancanti: “Abbiamo messo in sicurezza uno dei primi tornanti sulla via per Capriglia – elenca l’assessore Matteo Marcucci – tratto che ci era stato segnalato anche dai cittadini come bisognoso di intervento. Un’altra porzione di guardrail è stata installata in località Solaio, su via Fondicacce mentre, a Marina, abbiamo sostituito la barriera di via Colombo, in corrispondenza del ponte sul vecchio fosso Tonfano”.