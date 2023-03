̀NUOVI ALBERI A BARGA PER IL PROGETTO UN ALBERO IN PIU’ – PIU’ OSSIGENO PER TUTTI

Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord e il Comune mettono a dimora altri ciliegi in piazza della Libertà per celebrare i nuovi nati e fare la propria parte per mitigare i cambiamenti climatici. : Con soddisfazione proseguiamo la collaborazione con il Comune di Barga che ha aderito al nostro progetto di forestazione urbana, nato con l’obiettivo di contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la piantumazione diffusa sui territori. : Siamo molto contenti di proseguire questo interessante progetto che ha un’importante valenza ambientale. Una piantumazione di nuovi alberi per proseguire nel nostro piccolo la lotta ai cambiamenti climatici e un benvenuto ai nuovi nati nel Comune, che sono il nostro futuro. La specie selezionata per questa piantumazione è molto robusta e autoctona, diffusa sul territorio nazionale e spesso utilizzata anche per adornare parchi e giardini. La ricca fioritura ben apprezzata dagli insetti impollinatori è in grado di sostenere e accrescere la biodiversità locale. ̀ . Leggi questo e altri articoli sul nostro sito dedicato all’ambiente: https://ambiente.cbtoscananord.it/nuovi-alberi-a-barga…/