Nuove tariffe per le Torri e l’Orto Botanico

Nuove tariffe per le Torri e l’Orto Botanico: aumento di 1 euro per

il biglietto intero e ampliamento della gratuità e delle riduzioni

Entreranno in vigore dal primo maggio.

Si rimodulano le tariffe per l’accesso alle Torri Guinigi e delle Ore e all’Orto Botanico.

La giunta, con un’apposita delibera approvata nella seduta di mercoledì scorso 5 aprile, ha deciso di adeguare i biglietti di entrata dei tre monumenti civici al sistema museale cittadino, ciò che consentirà di sviluppare maggiori sinergie, accogliendo anche le indicazioni fornite da parte della Regione Toscana nell’ambito specifico della didattica e della formazione del corpo docenti.

Come cambiano le tariffe. Viene introdotto un aumento di 1 euro per i biglietti interi di accesso sia alle Torri che all’Orto, che dunque passeranno da 5 a 6 euro ciascuno, e per i biglietti cumulativi di visita combinata Torri-Orto. Viene al contempo allargata la platea delle riduzioni del biglietto e della gratuità. In particolare, i bambini potranno entrare senza corrispondere il costo del biglietto fino all’età di 8 anni (finora potevano farlo fino a 6 anni), mentre per l’Orto Botanico sono previste riduzioni per l’ingresso degli insegnanti, dei soci Fai e degli iscritti alla Società Botanica Italiana. Rimane confermata la gratuità in alcuni casi specifici, per esempio per la visita di persone con disabilità e dei loro accompagnatori.

Le nuove tariffe e criteri per la gratuità e riduzioni entreranno in vigore a partire dal primo maggio. La giunta ha inoltre stabilito, con una delibera presa precedentemente, che durante la Settimana della Libertà, dall’11 al 16 aprile, i residenti del Comune di Lucca potranno entrare gratuitamente a visitare le Torri e l’Orto Botanico.