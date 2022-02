Nuove palme in via Versilia

Proseguono spediti i lavori di restyling in via Versilia a Tonfano, un corposo intervento da 770 mila euro che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha voluto per dare un’immagine esclusiva a tutta l’area commerciale, valorizzandone il pregio turistico.

Sono iniziate le operazioni di piantumazione delle nuove palme (una quindicina in tutto) che, insieme a quelle esistenti, opportunamente riposizionate, andranno a creare un corridoio lineare e armonico: “La ditta sta rispettando perfettamente il calendario lavori – sottolineano il sindaco Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – e anche il meteo ci sta dando una mano: ringraziamo residenti ed esercenti per la pazienza e la collaborazione che hanno mostrato finora, stiamo facendo e continueremo a fare di tutto per mitigare al massimo i loro inevitabili disagi”.

Appena terminato l’intervento di messa a dimora delle palme, partirà la pavimentazione stradale con rifacimento dell’asfalto natura, allargamento dei marciapiedi e riorganizzazione degli spazi per renderli più fruibili alle attività economiche di zona.