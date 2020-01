Nuove leve in contratto di formazione lavoro – 6 giovani laureati assunti dall’Asl per migliorare i processi gestionali Pisa, 3 gennaio 2020 – Con l’inizio dell’anno nell’ambito dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno preso servizio 6 giovani laureati (tutti di età inferiore ai 32 anni) con contratto di formazione lavoro. I neo assunti vanno a supportare i processi di organizzazione e sviluppo del dipartimento di staff della direzione generale, i percorsi legati alle liste di attesa chirurgiche, alla dematerializzazione dei processi sanitari, al controllo di gestione del settore ospedaliero ed al tema sempre più d’attualità dei “big data”. Questi dunque, nello specifico, i nuovi professionisti che dal 1° gennaio 2020 rafforzano la squadra dell’Asl su queste tematiche strategiche: gli ingegneri gestionali Matilde Sensi, Andrea Spiacci e Fabiola Sassone, in forza alla struttura Programmazione Produzione e Gestione Operativa; il dottore in Economia Carlo Giuntella, che entra a far parte della struttura Controllo di Gestione; il dottore in Statistica Claudia Leo, inserito nella struttura Business Intelligence; il dottore in Informatica Paolo Nasuto, che fa parte del Dipartimento di Staff della Direzione Generale. “Si tratta – evidenzia il direttore del Dipartimento di Staff della Direzione Generale Alessandro Iala – di figure giovani, motivate e pronte ad essere protagoniste del nuovo impulso che la Direzione sta fornendo all’Azienda, in termini di programmazione delle attività e di analisi dei processi. Il 2020 sarà infatti un anno ricco di cambiamenti, grazie all’utilizzo di modelli gestionali propri della Sanità 4.0, perché per ottenere il massimo dei benefici che la tecnologia può garantire nel settore sanitario è fondamentale il disegno di una strategia digitale chiara e integrata in tutti gli ambiti di innovazione, che parta ovviamente dalla conoscenza approfondita del livello attuale di maturità digitale”. I