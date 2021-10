nuove fognature, condotte ed asfalto in via Garibaldi (tra via Capezzano Monte e via Valdicastello), apre il cantiere

Nuove fognature, condotte e nuovo manto stradale nel tratto di via Garibaldi tra compreso tra via Capezzano Monte e via Valdicastello. Il cantiere può partire. Data approssimativa per l’apertura: la prima settimana di novembre con l’area di cantiere che sarà allestita già a partire dal 25 ottobre nel parcheggio del cimitero sul lato nord mare. L’intervento, eseguito da Gaia Spa e concordato con il Comune di Pietrasanta, consentirà la stesura di altri 900 metri di nuove rete fognaria a tutela dell’ambiente e della salute nel tratto compreso consentendo ad imprese e private abitazioni, circa 100 utenze, di “allacciarsi” alla rete. Contestualmente l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti provvederà anche ad una riqualificazione arborea con la piantumazione di nove esemplari di quercia al posto delle ceppaie e dei “vuoti” lasciati dagli alberi abbattuti a causa di malattie nelle aiuole del marciapiede lato mare che corrono nel tratto compreso tra il centro storico ed il cimitero. Saranno rimosse anche 4 ceppaie. I lavorini dureranno circa 80 giorni.

“Siamo alla vigilia di un maxi intervento che interesserà anche altre molte zone del nostro comune, come via Fiumetto all’Africa e via Spirito Santo, Traversagna nella zona Pollino: interventi molto atteso per dotare un altra porzione della città di fognature e nuove condotte. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – in via Garibaldi, insieme alla realizzazione delle fognature, saranno sostituite anche le condotte per l’acqua. E’ sottinteso che sarà ripristinato anche l’asfalto in un tratto che ne ha oggettivamente bisogno. Il coordinamento di questi interventi ci permetterà di riqualificare anche questa strada molto importante della nostra città”.