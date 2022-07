Nuove fioriere sulle strade di Focette

Prosegue l’attività di cura e manutenzione degli spazi pubblici di Pietrasanta, programmata dall’amministrazione del sindaco Alberto Stefano Giovannetti.

Dopo la sistemazione della fontana di Fiumetto, infatti, sono stati perfezionati nuovi interventi sull’arredo urbano per la frazione di Focette: in via Cavour, 12 vasi in terracotta hanno sostituito i precedenti in cemento, anche con lo scopo di delimitare i percorsi pedonali; in questi e nelle conche già presenti sulle vie Astoria, della Libertà e in tutte quelle chiuse al transito delle auto, sono poi state messe a dimora nuove piante come l’agapanto, ben resistenti alle alte temperature estive.

“L’ordine e la gradevolezza di un territorio si costruiscono non solo con le grandi opere, ma anche con piccole attenzioni – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – in queste settimane il nostro monitoraggio sulla Marina sarà ancora più puntuale, per offrire ai nostri ospiti un’accoglienza di qualità e a residenti e operatori turistici un luogo di cui essere orgogliosi”.

Le nuove piante saranno curate quotidianamente dagli addetti che hanno predisposto un calendario di irrigazione e manutenzione giornaliera.