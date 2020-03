Nuove disposizioni del Governo per la Regione Lombardia e 11 province

Le nuove disposizioni del governo di Giuseppe Conte per limitare il più possibile la diffusione dell’epidemia da coronavirus stanno per essere ufficializzate e l’ultima bozza diffusa in queste ore prevede la chiusura dell’intera Regione Lombardia, dalla quale non sarà possibile entrare ed uscire come accaduto in queste ultime settimane per i 10 comuni della zona rossa in provincia di Lodi.

La stessa sorte, se questa bozza dell’articolo 1 non verrà modificata, toccherà ad 11 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti ed Alessandria. Gran parte del Nord Italia e parte del centro, tra Marche ed Emilia-Romagna.

In Lombardia si potrà entrare ed uscire solo per motivi “gravi e indifferibili” e lo stesso dovrebbe valere per le 11 province italiane più coinvolte. Le restrizioni, che dovrebbero entrare in vigore fino al 3 aprile, prevedranno anche la chiusura totale di musei, palestre, piscine, teatri e qualsiasi altro luogo pubblico in cui è impossibile evitare l’assembramento.