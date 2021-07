NUOVE DATE PER IL TEATRO DI VERZURA

Si amplia il calendario degli incontri estivi a Borgo a Mozzano

Borgo a Mozzano, 2 luglio 2021 – Si amplia il calendario del Teatro di Verzura: Patrizio Andreuccetti, Damiano Carrara e Sara Segantin si aggiungono alla lista degli ospiti che animano l’estate di Borgo a Mozzano.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 14 luglio, con il sindaco Patrizio Andreuccetti, che, nella veste di scrittore, porterà sul palco il suo ultimo lavoro letterario “Il viaggio di mio padre – Un racconto sul futuro”. Un viaggio immaginato e allo stesso tempo reale tra storia, filosofia, razzismo, guerra e Resistenza con protagonisti importanti come Silvio Ferri, Craxi, De Gasperi, Pericle.

L’incontro successivo sarà venerdì 16 luglio con Valeria Vedovatti, la giovane YouTuber che vanta più di un milione di follower sul suo canale: sarà l’occasione per presentare il suo secondo romanzo “Per rinascere” (Rizzoli), dove si racconta con leggerezza e sincerità.

Venerdì 23 luglio sarà la volta di Damiano Carrara, pastry chef lucchese, titolare di due pasticcerie in California, giudice dei programmi di Real Time Bake Off Italia e Junior BakeOff e scrittore di libri di ricette di successo. Proprio al Verzura Carrara presenterà “Un po’ più dolce – Viaggio nella mia pasticceria” (Cairo Editore), il suo ultimo lavoro editoriale che raccoglie le sue ricette più iconiche.

Giovedì 2 settembre, invece, l’appuntamento è con Sara Segantin, la giovane attivista di FridaysForFuture Italia e coordinatrice del progetto internazionale “Steps, giovani alpinisti su antichi sentieri”. Impegnata in campagne di sensibilizzazione climatica rivolte soprattutto alle nuove generazioni, Segantin parlerà di “Non siamo eroi” (Rizzoli/Fabbri): un romanzo sulla crisi climatica rivolto ai ragazzi, da subito utilizzato nelle scuole per la realizzazione di percorsi didattici sull’argomento.

L’ingresso agli eventi è libero, fino ad esaurimento posti. Gli incontri si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19. Per informazioni e prenotazioni: www. teatrodiverzura.it.