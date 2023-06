Nuove asfaltature a Ponte a Moriano, San Vito e Tempagnano

Dopo le nuova asfaltature in via Nazionale a Ponte a Moriano, stanno procedendo secondo programma stagionale i lavori di rifacimento del manto stradale delle viabilità comunali. Nei giorni scorsi è stato completamente sostituito l’asfalto della parte più orientale di via Pesciatina vecchia a San Vito. Nella prossima settimana gli interventi riguarderanno i tratti ammalorati di via di Tempagnano.

