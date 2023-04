Nuova vita nella vigna.

Il ciclo della vite ricomincia.

Con i primi caldi spuntano le gemme e, intorno marzo/aprile, dalle gemme nascono i primi germogli alcuni dei quali fioriranno e si trasformeranno in grappoli.Da questo momento il picco vegetativo si sviluppa velocemente fino a metà giugno: non è difficile rendersi conto di questo spettacolo naturale se ci si ferma a guardare la meraviglia dei terreni coltivati o delle colline ricamate di filari che via via che il tempo migliora si fanno più verdi e rigogliose.