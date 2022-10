Nuova viabilità in “Carbonaia”, via il semaforo all’acqua Bona nella fondovalle

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Cambia la viabilità cittadina a Castelnuovo Garfagnana: aperti due cantieri importanti nella zona nord del capoluogo.

A Castelnuovo Garfagnana in questo momento è in atto un’importante trasformazione che riguarda anche la viabilità cittadina e non solo, la zona a nord è caratterizzata da due cantieri importanti hanno lo scopo di far coniugare le esigenze dei cittadini con quelle industriali legate al futuro scalo merci ferroviario, nella parte opposta del capoluogo garfagnino nella zona conosciuta come “carbonaia” l’amministrazione comunale in stretta collaborazione con la l’ente Provincia di Lucca sta progettando di migliorare la viabilità e la sicurezza con una serie di interventi piuttosto importanti.

Il progetto prevede un investimento di 196mila euro, metà messi a disposizione dalla Regione Toscana e l’altra metà cofinanziato da Comune e Provincia, su questo bivio negli anni sessanta era presente uno spartitraffico semi-luminoso, poi negli anni 70 furono posizionati 3 semafori oggi la soluzione migliore è senza dubbio la rotonda. Concludiamo con una buona notizia che riguarda la viabilità e interessa direttamente i tanti pendolari ma anche i turisti che raggiungono la Garfagnana, è stato disattivato in via definitiva il semaforo in località acqua bona, ripristinando quindi il doppio senso di marcia.