Nuova sede vaccinale per la Garfagnana a Orto Murato Castelnuovo Garfagnana, 15 marzo 2021 – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da oggi (lunedì 15 marzo) è stato aperto, a cura della Asl, un nuovo presidio vaccinale nei locali del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Castelnuovo di Garfagnana, in località Orto Murato, nella zona della Caserma dei Vigili del Fuoco. “Abbiamo attivato due linee vaccinali – evidenzia il responsabile di Zona Distretto della Valle del Serchio Franco Chierici – che consentiranno di effettuare fino ad un massimo di 220 vaccinazioni al giorno. Il nuovo centro, facilmente raggiungibile dai cittadini, è un esempio virtuoso di collaborazione tra più enti nell’ottica dello sviluppo della campagna vaccinale per la popolazione della Valle del Serchio”.