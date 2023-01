Nuova sede per la stazione dei carabinieri a Forte dei Marmi

La vulnerabilità sismica riscontrata nella stazione di Via Provinciale accelera la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Forte dei Marmi. Comando trasferito a breve in un nuovo edificio sul territorio cittadino. Già avviata la procedura per reperirlo. Concertazione con la Prefettura e il Comando regionale e provinciale dell’Arma dei Carabinieri

Ci sarà una nuova caserma per l’Arma dei Carabinieri. Il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi annuncia l’accelerazione dell’avvio del progetto per una adeguata sede, imposta dai risultati di una verifica tecnica commissionata dal Comune di Forte dei Marmi, su invito della Prefettura, che ha evidenziato problemi strutturali all’edificio di Via Provinciale, da decenni sede della locale stazione.

“La Prefettura – spiega il sindaco – nei mesi scorsi, ha invitato i Comuni a predisporre una serie di verifiche in diversi edifici, sede di stazioni dell’Arma, della Provincia e in quello di Forte dei Marmi sono stati purtroppo rilevati elementi di vulnerabilità sismica, oltre a teorici problemi di stabilità, dovuti alla scarsa qualità dei materiali utilizzati durante la costruzione, risalente al 1967.

Si è reso quindi, obbligatorio, per ragioni di sicurezza, il trasferimento in tempi brevi dell’intera stazione, comprensivo degli appartamenti dei militari. A seguito di questa notifica, pervenuta in Municipio subito prima di Natale, è immediatamente partita una concertazione con la Prefettura e il Comando

regionale e provinciale dell’Arma per avviare una procedura d’emergenza. Fermi nella volontà di mantenere la stazione dei carabinieri sul territorio cittadino, sono già in corso di pubblicazione la manifestazione di interesse per reperire una struttura temporanea, adatta ad accogliere la stazione dei Carabinieri in attesa di costruirne una nuova o di riqualificare l’esistente. Sempre in stretto contatto con la Prefettura e il comando Regionale e Provinciale dell’Arma, stiamo in attesa del via libera dello spostamento degli uffici nella stazione dei Carabinieri di Querceta e degli appartamenti in altre sedi.”

Il Sindaco, consapevole della importanza di quanto sta accadendo, ha immediatamente informato il Capo Gruppo dell’ opposizione Umberto Buratti. Assieme hanno concordato sulla necessità di agire sull’argomento in sintonia di intenti e collaborando fattivamente, anche attraverso le rispettive conoscenze ed esperienze istituzionali, per far si che la caserma dei carabinieri rimanga a Forte dei Marmi e per reperire risorse economiche utili a procedere, nel più breve tempo possibile, alla costruzione di una adeguata sede della Stazione dei carabinieri.