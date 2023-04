NUOVA SCUOLA PRIMARIA A BADIA POZZEVERI:

AL VIA LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

ALTOPASCIO, 31 marzo 2023 – Ancora buone notizie per l’edilizia scolastica, le scuole e i ragazzi di Altopascio: è infatti pubblicata – sul portale Start della Regione Toscana – la manifestazione d’interesse per la realizzazione della nuova scuola primaria di Badia Pozzeveri. La procedura è funzionale a individuare i soggetti economici che parteciperanno alla gara di appalto.

Si dà quindi corpo e sostanza a una delle opere più attese e più fortemente volute dal territorio di Altopascio e dall’amministrazione D’Ambrosio. Nei mesi scorsi sono stati approvati i nuovi elaborati tecnici ed economici del progetto esecutivo, così da adeguarli anche al nuovo prezzario: un’opera da 2.8 milioni di euro per la quale il Comune di Altopascio ha stanziato ulteriori 650 mila euro rispetto al budget iniziale per coprire gli aumenti dei costi delle materie prime.

«A febbraio abbiamo affidato i lavori per la rigenerazione urbana della casa confiscata alla ‘Ndrangheta a Spianate – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei -, un mese dopo abbiamo individuato le ditte che si occuperanno di costruire la nuova scuola media di Altopascio. Adesso avviamo le procedure burocratiche per individuare la ditta o le ditte a cui far realizzare la nuova scuola di Badia: Altopascio cresce, lo dimostrano i fondi Pnrr ottenuti, lo confermano i cantieri partiti o in partenza. E la scuola continua a rivestire un ruolo centrale nella nostra visione politica: i ragazzi, i bambini, il personale docente e non docente e le famiglie necessitano di spazi adeguati, moderni, belli da vivere e da vedere. Abbiamo lavorato moltissimo, e con noi gli uffici comunali, per arrivare a questo risultato: il percorso per la nuova scuola di Badia non è stato semplice, speriamo ora di procedere spediti. Il nostro paese continua a rinnovarsi e lo fa partendo dai più piccoli, dai bambini e dalle bambine che saranno gli adulti di domani, che godranno di nuovi luoghi e opportunità per incontrarsi, crescere e studiare».

LA NUOVA SCUOLA. La nuova scuola, finanziata con fondi provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Regione Toscana e dal Comune di Altopascio, sarà composta da macro classi da 70 metri quadrati l’una dove si potranno svolgere attività didattiche diverse. Al centro, uno spazio comune e di connessione tra i vari ambienti, grande, polifunzionale e flessibile, mentre il patio interno favorirà l’illuminazione naturale e sarà utilizzato per orti didattici. Previsto anche uno spazio per l’attività motoria e un’ampia area verde.

Il porticato esterno, invece, consentirà di far filtrare la luce. L’intera scuola sarà dotata di un controsoffitto fonoassorbente e sarà sostenibile al 100 per 100, dal punto di vista energetico e dei materiali e delle modalità di costruzione: un vero polo di eccellenza.