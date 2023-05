NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI MARGINONE: OTTENUTE LE RISORSE PNRR, OK AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ

ALTOPASCIO, 10 maggio 2023 – Ancora buone notizie per le studentesse e gli studenti di Altopascio: approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova scuola primaria di Marginone, che sostituirà quella esistente e consentirà alle future generazioni di avere spazi più grandi e più moderni, maggiormente funzionali alla didattica, sostenibili anche dal punto di vista ambientale. Un’opera a cui la giunta D’Ambrosio pensa e lavora fin dal primo mandato: nel 2018, infatti, l’amministrazione comunale aveva candidato il progetto in Regione Toscana per ottenere i fondi Bei (Banca europea degli investimenti) sull’edilizia scolastica, piazzandosi però nella parte bassa della graduatoria. Oggi, invece, quella graduatoria è cambiata e la nuova scuola di Marginone ha ottenuto il finanziamento, pari a un milione e 400mila euro proveniente dal PNRR (importo complessivo dell’opera 2.2 milioni di euro).

“Il finanziamento ottenuto è una bella notizia che ci porta a porre ancora più attenzione sull’edilizia scolastica – commenta il sindaco Sara D’Ambrosio – . La scuola è al centro di tutta la nostra attività e con essa i giovani e le nuove generazioni, che rappresentano il futuro di questo paese. Il progetto relativo alla nuova scuola elementare di Marginone rappresenta una bella sfida: i tempi imposti dal PNRR sono molto stretti, con l’approvazione del progetto di fattibilità possiamo procedere con il progetto esecutivo per poi andare spediti verso la gara. Abbiamo già fatto i passaggi necessari con il dirigente scolastico e le insegnanti di Marginone, per progettare anche insieme a loro l’edificio del futuro: con aule grandi, completamente accessibile, con lo spazio verde intorno, con spazi adeguati per la didattica e per dare la possibilità al territorio di vivere questi ambienti anche fuori dall’orario scolastico. Siamo al lavoro con gli uffici e con i diversi assessorati, istruzione, lavori pubblici e urbanistica, per rispettare ogni passaggio e portare a casa anche questo risultato”.

Il nuovo edificio sorgerà tra via di Poggio e via Generale La Marmora, sarà sviluppato su un solo piano per 1100 metri quadrati, con la palestra di 200 metri quadrati, due laboratori, cinque aule molto grandi, spazi per insegnanti e personale scolastico. L’edificio sarà inoltre energeticamente efficiente e moderno, sotto ogni punto di vista.