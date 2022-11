ALTOPASCIO, 8 novembre 2022 – Scuola primaria di Badia Pozzeveri: la nuova gara di appalto è più vicina. Dopo rallentamenti e stop, dovuti anche all’aumento dei prezzi che hanno imposto di rivedere tutto il capitolato, l’amministrazione comunale di Altopascio ha approvato in giunta i nuovi elaborati tecnici ed economici del progetto esecutivo, stanziando – a copertura degli aumenti – ulteriori 650mila euro . Le nuove risorse, provenienti integralmente dal bilancio comunale, portano i l costo complessivo dell’opera a 2.8 milioni di euro.

«Riusciamo a segnare un punto di ripartenza per il progetto della nuova scuola primaria – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -. Stiamo lavorando moltissimo, a più livelli, per poter uscire con la nuova gara di appalto tra dicembre e gennaio. L’atto che abbiamo approvato sancisce il costo aggiornato dell’intera opera ed è propedeutico proprio alla stesura del nuovo bando di gara. L’aumento dei costi delle materie prime colpisce anche il settore dei lavori pubblici: stiamo cercando di rispondere agli aumenti stanziando ulteriori risorse, derivanti direttamente dal bilancio comunale, perché realizzare queste opere significa dare al territorio e ai cittadini maggiori opportunità di crescita».

«L’obiettivo è dotare Badia Pozzeveri e Altopascio in generale di strutture scolastiche moderne e all’avanguardia – continuano – integrate con il contesto circostante e capaci di generare nuove possibilità di aggregazione, di formazione, di studio. Con gli uffici passeremo nelle prossime settimane a studiare la formula migliore per il bando di gara, mentre a breve saremo pronti con l’aggiudicazione dei lavori della scuola media, altra opera strategica per il nostro paese».

LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BADIA POZZEVERI. La nuova scuola sarà composta da macro classi da 70 metri quadrati l’una dove si potranno svolgere attività didattiche diverse. Al centro, uno spazio comune e di connessione tra i vari ambienti, grande, polifunzionale e flessibile, mentre il patio interno favorirà l’illuminazione naturale e sarà utilizzato per orti didattici. Il porticato esterno, invece, consentirà di far filtrare la luce. L’intera scuola sarà dotata di un controsoffitto fonoassorbente. Previsto anche uno spazio per l’attività motoria e un’ampia area verde.