NUOVA RISONANZA Opere di Jacob Lucius Cartwright a cura di Lorenzo Belli

Dal 9 al 30 luglio 2022 allo Spazio Cappella Marchi, gestito da Alkedo aps, si terrà

la mostra “Nuova Risonanza. Opere di Jacob Lucius Cartwright” a cura di Lorenzo

Belli che presenterà opere recenti dell’artista concepite appositamente per lo

spazio.

L’esposizione di Cartwright rappresenta il secondo appuntamento della stagione

artistica dello Spazio Cappella Marchi, gestito da Alkedo aps, che si

contraddistingue per il dialogo tra ambientazione classica e nuovi linguaggi dell'arte

contemporanea.

L’artista australiano, che da anni vive e lavora a Pietrasanta, è una delle figure più

promettenti e visionarie della sua generazione che non si conforma ai dettami

spettacolari della società di massa ma, attraverso frammenti autobiografici e

tematiche ritenute essenziali, costruisce il proprio mondo artistico incoraggiando

qualsiasi osservatore nella ricerca della propria intima realtà.

L’esposizione , in collaborazione con la galleria Paola Raffo Arte Contemporanea

offrirà una ricognizione sui lavori recenti di Cartwright, caratterizzati dall’uso di

materiali naturali che si fondono con lo spazio dell’ex chiesa della Madonna del

Carmine e che gli ha dato lo spunto per creare “Seme” un’opera di circa 6 metri di

altezza. . L’opera all’interno dello Spazio Cappella Marchi crea un’alternanza di

vuoti e pieni e di volumi positivi e negativi, di maschile e femminile e fanno sì che

l’opera sia un omaggio alla genesi, all’opportunità di rinascita insita nelle nostre

scelte.

Jacob Lucius Cartwright è un artista a tutto tondo che ha spaziato dalla musica alla

scultura che segna l’ambiente interiore, occupandosi di dinamiche introspettive e di

relazioni umane.

La sua produzione esprime la proiezione di un universo umano ideale, frutto di un

amore tra l’uomo e la natura , concretizzato con materiali naturali come il ferro, il

legno e la pietra, delineato da forme sinuose che ricordano le onde sonore.

La grande istallazione “Seme” nasce da legname recuperato da un’imbarcazione,

plasmato con ferro e resina per diventare un enorme seme.

L’opera, nell’ambiente sacro della chiesa, crea una connettività quasi extra terrena

fra terra e divino quasi fosse un portale energetico che risuona di una nuova

energia vitale.

La melodia che si sprigiona dalla scultura è il frutto della sollecitazione dell’opera

attraverso impulsi di corrente che vengono fusi e disegnati dall’artista con il suono

del Didgeridoo- strumento proveniente dalla sua terra- e melodie da lui composte. Il

fruitore viene quindi immerso in un mondo percettivo di esperienza poli sensoriale

e si muove in un ambiente alterato, quasi primordiale.

L’inaugurazione si terrà sabato 9 luglio alle ore 18.30 e la mostra sarà

accompagnata dal testo del curatore Lorenzo Belli.

Jacob Lucius Cartwright è nato a Ferntree Gully, Australia nel 1982 ed è della

terza generazione di una famiglia di artisti. La sua formazione artistica, unica nel

suo genere, è stata informale, ma ha comunque permeato la sua vita quotidiana fin

dalla più tenera età. D'altra parte la musica e la composizione hanno assunto un

aspetto più istituzionale. A 12 anni fu accettato nel prestigioso Victorian College of

the Arts per l'istruzione secondaria studiando musica. In seguito studiò con una

borsa di studio completa all'Interlochen Arts Academy nel Michigan e poi a 16 anni

fu accettato nel College terziario V.C.A. per la composizione musicale. Dopo molti

viaggi di natura interna ed esterna ha lentamente lavorato sull'integrazione della

risonanza, della forma e della pratica dell'ascolto. Ora può essere trovato nel suo

studio a Pietrasanta. L'approccio di Cartwright alla scultura è reso unico dalla sua

innegabile influenza dal mondo del suono e della risonanza e da come la pratica

dell'ascolto lo avvicina alla sua natura umana e allo spirito. Per lui l'atto diretto della

creazione – essere presente nel momento della scoperta – è tanto importante ora

quando scolpisce quanto lo era improvvisare e successivamente comporre musica.

Spesso interpreta il suono, la frequenza o la risonanza in forma. Le sue sculture

sonore e le sue installazioni sono più concettuali e si possono trovare alla Bei Wu

Art Foundation in Germania e la sua performance art collaborativa e site specific è

stata presentata a Lucca, Bagni di Lucca Art festival, Cartasia e InTeatro in Italia,

Fabrik Potsdam in Germania e Saari Manor in Finlandia. Gli sono state concesse

residenze d'arte al Saari Residence dalla fondazione Kone in Finlandia, Mas des

Graviers in Francia, Bei Wu Art Foundation in Germania e Villa Nappi in Italia. La

sua scultura è stata esposta all'Hong Kong Visual Arts centre, La Via della Arte in

Tonfano, Tuscany, Paola Raffo Arte Contemporanea in Pietrasanta, Italy, La

Rondine Gallery in Italia e a Hong Kong, Leonida Estate in Toscana, Biennale di

Soncino a Cremona, Barcelona SWAB art fair, Axes Collective a Bruxelles, La

Polveriera a Pietrasanta e Australia House a Londra. Le sue opere si trovano in

collezioni private in America, Inghilterra, Germania, Svizzera, India, Norvegia, Hong

Kong, Italia, Giappone e Australia.

Contatti:

Spazio Cappella Marchi , presso Chiesa della Madonna del Carmine, Via G.

Lombardi 38 Seravezza(LU)

Info:

cappellamarchi@gmail.com

paolaraffo@tiscali.it