Nuova programmazione estiva degli ambulatori di Cure primarie in Valle del Serchio

Valle del Serchio, 1 luglio 2022 – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che a partire da lunedì 4 luglio e per tutto il periodo estivo, anche per garantire la fruizione delle ferie da parte del personale, sarà riprogrammata l’attività degli ambulatori dell’unità funzionale Cure primarie della zona distretto Valle del Serchio.

La Direzione di zona, in accordo con i medici della struttura, ha infatti stabilito una rimodulazione degli orari, in maniera che comunque in un qualsiasi giorno della settimana in almeno un centro socio sanitario della zona siano garantite ad esempio le attività di vaccinazione, le esenzioni per patologia e le autorizzazioni.

In allegato la programmazione dell’attività estiva degli ambulatori di Cure primarie in Valle del Serchio.