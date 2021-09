nuova pavimentazione antibatterica alla Lorenzini, Giannini, Peter Pan e Pascoli

Nuova (e colorata) pavimentazione antibatterica in quattro plessi delle scuole di Pietrasanta. I plessi interessati dagli interventi previsti dal #PianoScuola dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti sono stati la Lorenzini dove è stata posizionata la nuova pavimentazione nello spazio comune, nel refettorio e nelle sezioni, la Giannini per quanto riguarda lo spazio comune e le sezioni, Peter Pan con gli spazi per l’attività motoria indoor ed infine l’aula magna della scuola primaria Pascoli. Si tratta di interventi di adattamento ed adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici interni e delle auto didattiche che rientra nelle misure per il contenimento del rischio Covid-19. Solo in questa sessione estiva l’amministrazione Giovannetti ha investito oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento sismico ed efficientemente energetico. “La vecchia pavimentazione, considerata anche l’età dei plessi, non consentiva una accurata pulizia e sanificazione. La pavimentazione che abbiamo installato, in PVC multistrato, è stata posizionata al di sopra di quella esistente. Gli spazi interessati da questi interventi sono più accoglienti e colorati. In due mesi abbiamo allestito sedici cantieri, alcuni molto importanti, per riconsegnare le scuole in tempo per il nuovo anno scolastico. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – Insieme ai tecnici stiamo effettuando sopralluoghi nelle scuole per assicurarci sulle tempistiche che tutto sia in ordine al suono della campanella. In queste ore nei plessi sono già all’opera le ditte di pulizia per effettuare una pulizia straordinaria e sanificare gli ambienti. Ringrazio l’ufficio tecnico per il grande lavoro di programmazione ed esecuzione degli interventi. Le nostre scuole, dopo questa sessione, sono luoghi sicuramente migliorati e più sicuri”.

Nuova pavimentazione anche alla scuola primaria Barsottini dell’Africa (222 mila euro) e alla scuola dell’infanzia Fratelli Grimm di Ponterosso (240 mila euro) dove è stata rimossa la pavimentazione risalante agli anni ’70 realizzata in vinil amianto, smaltita secondo le adeguate procedure e successivamente sostituita con un pavimento in Pvc che garantisce insieme a funzionalità una più facile lavabilità e sanificazione.

