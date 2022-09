Nuova passerella fra via del Fossetto e dell’Accademia

Un collegamento pedonale fra le traverse interne di via del Fossetto e via dell’Accademia, oggi separate da una canaletta di scolo, per raggiungere velocemente e in sicurezza l’area parcheggio nei pressi dell’istituto “Stagio Stagi”. Approvato dalla giunta comunale di Pietrasanta, guidata dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti, il progetto definitivo-esecutivo del nuovo attraversamento “che abbiamo pensato – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – per risolvere le difficoltà di chi vive in zona legate sia al poco spazio disponibile per la sosta delle auto, sia al percorso lungo e, in certi tratti, anche poco sicuro da fare a piedi che, ad oggi, separa le abitazioni dall’area parcheggio più vicina”.

La canaletta che, attualmente, separa le due vie interne, presenta dei muretti alti circa 30 centimetri ma che, fra loro, risultano sfalzati a causa del dislivello del piano stradale; inoltre, sulla traversa lato via del Fossetto è presente una rete metallica, a chiusura del varco sulla stessa canaletta. Il progetto prevede la rimozione di questa recinzione, il posizionamento di gradini in acciaio zincato ai due lati del tratto interessato e di un ponticello lungo circa un metro e mezzo, tutto delimitato da una ringhiera, con sostituzione della rete metallica e chiusura del varco restante su via del Fossetto interna.

“E’ un piccolo intervento – conclude Marcucci – che ci permette, però, di incidere in modo sostanziale sulla qualità del vivere in una porzione del nostro territorio. Queste sono le situazioni forse più difficili da individuare, ringrazio per gli abitanti della zona per averci segnalato e spiegato la problematica, permettendoci di intevenire”.

Il costo complessivo stimato per l’intervento è 7 mila euro iva inclusa.