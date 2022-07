Nuova installazione in piazza XXIV Maggio

Evolución, la più grande opera realizzata da Jorge Jiménez Martínez, in arte Deredia, è stata installata questa mattina (giovedì 21 luglio) nella rinnovata piazza XXIV Maggio a Tonfano, a Marina di Pietrasanta.

Forgiata in bronzo presso la Fonderia Mariani, la scultura dell’artista originario della Costa Rica ma in Italia da oltre 45 anni, è la “new entry” della mostra diffusa “Omaggio agli artigiani” lungo la “via dell’Arte” che, da via Versilia, porta fino alla sommità del pontile.

In foto l’artista (a destra della foto) e Adolfo Angiolini.