NUOVA ILLUMINAZIONE PER CHIESA S. AGOSTINO E SALA CAPITOLO, TANTI INTERVENTI MIGLIORATIVI SU INFISSI, ARREDI E IMPIANTI

L’amministrazione ha approfittato delle restrizioni per attuare programma manutenzioni straordinarie.

Pietrasanta_Dalla nuova illuminazione per la Chiesa di S. Agostino e la Sala del Capitolo per mettere in scena le opere d’arte con una luce della miglior qualità ai corrimano di sicurezza in ferro battuto all’ingresso del complesso del Chiostro passando per i numerosi interventi di decoro e restyling che hanno interessato gli infissi e gli arredi ed riallestimento totale della Sala dell’Annunziata con strumentazioni audio video di ultima generazione e nuove sedute.

Le settimane di restrizioni forzate causate alla pandemia con la chiusura degli spazi espositivi e le limitazioni alla vita culturale sono stati sfruttati appieno dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovanetti per programmare ed attuare un piano di manutenzioni straordinarie all’interno del complesso del Chiostro di S. Agostino.

“Ne abbiamo approfittato – spiega il primo cittadino, Giovannetti – per accelerare si tutta una serie concreta di azioni migliorative su decoro, sicurezza, accoglienza e fruibilità degli spazi. Quando potremo riaprire al pubblico gli utenti troveranno uno spazio culturale sicuramente più curato e moderno. Il Chiostro ospita una parte importantissima della nostra attività culturale con il Museo dei Bozzetti, la Biblioteca Civica, le sale espositive e naturalmente la Sala dell’Annunziata dove il riallestimento è quasi completato. La Sala dell’Annunziata, una volta ultimata, sarà una delle sale eventi più richieste. L’ulteriore sviluppo del complesso del Chiostro di S. Agostino – spiega ancora il sindaco – è legato all’ampliamento nei futuri spazi oggi utilizzati dalla scuola che ci consentiranno di incrementare il numero di bozzetti e modelli in esposizione e meglio organizzare tutta l’attività. Anche questo step è già partito con l’affidamento della progettazione”.

Il costo complessivo degli interventi è di circa 70 mila euro.