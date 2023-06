Nuova gestione e apertura continuativa al Rifugio Enrico Rossi alla Pania.

Simone e il suo staff vi aspettano per accogliervi e farvi stare al meglio. Il Rifugio è stato rinnovato e allargato negli ambienti. Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nuova pagina facebook che abbiamo taggato in quanto, – la vecchia “Rifugio Enrico Rossi” – non è gestita da noi e non verrà più aggiornata. Stiamo lavorando anche per aggiornare la scheda google maps ma non è semplice, per quella vi invitiamo a segnalare l’attività come per poterne creare una nuova grazie!