nuova fognatura in via Carlo del Prete e fibra ottica in via Solaio, le modifiche alla viabilità

Programmate nuove modifiche temporanee alla viabilità per consentire il proseguimento del potenziamento della rete idrica e fognaria e della fibra sul territorio comunale.

Per consentire la posa in opera di nuovi allacci idrici e fognari in via Carlo Del Prete (civico 8) dal 28/06/21 al 01/07/2021 dalle 08.00 alle 17.00 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro della carreggiata, nel tratto prospicente il civico 8 ed interessato ai lavori e divieto di transito a tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti, nell’orario di cantiere, dall’intersezione tra Via Carducci e Via Duca della Vittoria.

Sono invece programmati dal 29/06/2021, e fino al 12/06/2021, gli interventi di manomissione della sede stradale in via Solaio, dal civico 51 al 100, per consentire la posa di cavi in fibra ottica per conto di Telecom. Per questa ragine viene istituito il senso unico alternato regolamentato da movieri e comunque fino al termine dell’occupazione giornaliera con il ripristino dell’ordinaria viabilità e delle condizioni di sicurezza necessarie alla circolazione stradale, oltre che divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 nel tratti interessati dagli scavi come evidenziato nell’elaborato grafico che è parte integrante dell’ordinanza.

Prendi visione di tutte le modifiche alla viabilità https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-2/organizzazione/articolazione-degli-uffici/polizia-municipale/news/2021-04-02-modifiche-alla-viabilita