Sicurezza: nuova cartellonistica sul lungomare per valorizzare le località di Fiumetto, Tonfano e Focette,

ai raggi X la segnaletica su tutto il territorio

La nuova cartellonistica stradale installata sul lungomare valorizza finalmente le località di Fiumetto, Tonfano e Focette. Aggiornate e potenziate anche le indicazioni relative alla direzione che esaltano anche la presenza del pontile di Tonfano.

Proseguono gli interventi di sostituzione, aggiornamento e restyling della segnaletica stradale verticale ed orizzontale su tutto il territorio ad opera dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per migliorare sicurezza e decoro, facilitare la circolazione di mezzi e pedoni e fornire al contempo chiare informazioni turistiche. “Molti dei cartelli presenti sul territorio – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – sono scoloriti o danneggiati dal tempo. Da qui la decisione di una revisione più generale che ci porta quotidianamente alla sostituzione o al potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale. In alcuni casi abbiamo eleminato i cartelli, che non avevano più alcuna ragione di esistere, in altri li abbiamo invece aggiornati se non installati ex novo come nel caso del lungomare. Nel frattempo proseguono anche le manutenzioni ordinarie della segnaletica stradale su tutto il territorio. Nei prossimi giorni interverremo anche sugli stalli gialli lungo la via Capriglia dove rifaremo la segnaletica”.

I nuovi cartelli sul lungomare con l’inserimento dell’indicazione anche della località erano una precisa richiesta delle imprese turistico ricettive. “Ringrazio – conclude Marcucci – il consigliere Antonio Tognini per aver portato all’attenzione dell’amministrazione delle precise richieste che arrivavano dal territorio”.

