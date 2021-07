nuova area picnic al parco di Capriglia, al parco di via Pisanica-via Settembrini ecco la fontanella

Nuova area picnic al parco di Capriglia mentre il nuovo parco di via Pisania-Settembrini, all’Africa, sarà dotato anche di una fontanella. Si tratta di precise richieste che sono arrivate, in queste settimane, dai residenti e dai fruitori dei due parchi giochi. Richieste che l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha tradotto in interventi concreti.

Al parco di Capriglia, oltre al potenziamento delle attrezzature per il picnic con l’installazione di tre nuovi set, è in corso la sistemazione del campetto da calcio che sarà dotato di una nuova recinzione. Una necessità nata in occasione di un recente sopralluogo del sindaco, Giovannetti insieme all’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci e al Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi con una referente del comitato paesano.

Inaugurato lo scorso 22 maggio il parco in via Settembrini-via Pisanica ha ritrovato la sua funzionalità di area ludico ricreativa. Sono stati installati cinque nuovi giochi, tra cui inclusivi, tappeti anti-trauma ed arredi (panchine e tavolo per picnic) oltre ad essere state effettuate una serie di manutenzioni che ne hanno migliorato sicurezza e decoro. La richiesta di una fontanella era stata avanzato proprio in quell’occasione. “Diamo risposte alla quotidianità dei nostri concittadini e delle famiglie. – spiega Marcucci – Molto è stato fatto nei parchi giochi cittadini, molto ancora c’è da fare. In autunno faremo altri investimenti per continuare il potenziamento dei nostri spazi di gioco ed aggregazione”.

