Nuova aggressione in Darsena: due feriti – cosa sta’ succedendo in versilia….

Altra notte agitata in Darsena a Viareggio sul viale Europa dove sono rimasti feriti un ragazzo ed una ragazza ventenni residenti nella provincia di Pistoia sulle cui cause sono al vaglio indagini dei carabinieri intervenuti sul posto intorno alle 5.

I due ragazzi sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Stando a quanto dichiarato dai ragazzi ai militari uno di loro ha visto a terra un altro giovane in un parcheggio ed ha verificato se avesse bisogno di aiuto, quando ha detto di essere stato colpito da un altro giovane. La ragazza sostiene di avere subito anche il furto della borsa ed ha anche lei riportato ferite tali da doversi recare in ospedale per essere medicata.

Su questa vicenda sono in corso dunque indagini da parte dei militari. Dall’inizio dell’estate si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che ha visto protagonisti giovani che ancora una volta hanno movimentato una serata ponendo quindi sempre più l’attenzione sulla sicurezza. Polizia carabinieri e le altre forze dell’ordine fanno con gli organici a disposizione di tutto per cercare di vigilare su un territorio vasto come la Versilia che aumenta in estate di persone rispetto al solito, se poi si deve far fronte a comportamenti sempre più da censurare come quelli avuti da molti giovani la situazione allora diventa davvero problematica da gestire.

fontenoitv