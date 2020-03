Numeri utili per l’assistenza domiciliare emergenziale, aggiornamento; Unione Mediavalle

Si comunica che il COI dell’Unione dei Comuni Mediavalle ha attivato il servizio di assitenza domiciliare per le seguenti tipologie di cittadini:

1. soggetti “fragili”, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati da Enti preposti ai Sindaci,

2. soggetti in isolamento/quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi al COVID19;

3. soggetti positivi al Covid ed isolati presso il proprio domicilio; ma solo per i casi di comprovata urgenza, e che non abbiamo alle spalle una rete parentale, vicinale ecc. Il servizio si può attivare chiamando il numero 0583805871 della Protezione Civile dell’Unione o attraverso comunicazione alla email protezionecivile@ucmediava lle.it

Seguono i contatti delle attività di prima necessità che hanno dato disponibilità a registrarsi nella rete assistenziale. Chi non rientra nelle categorie sopra citate può contattare personalmente tali attività.

Per quanto riguarda le farmacie effettuano servizio domicilio.

BARGA

Farmacia Simonini (Tel. 0583722700)

Farmacia Chiappa (Tel. 0583 723102)

Farmacia Mollica (Tel. 0583 75016)

COREGLIA

Farmacia Toti (Tel. 0583 779406)

Farmacia Sabbatini (Tel. 058378007)

BAGNI DI LUCCA

Farmacia Betti (tel. 0583 87287)

Farmacia ecologica (Tel. 0583 805319)

BORGO A MOZZANO

Farmacia Sodini (Tel. 0583 88059)

PESCAGLIA

Farmacia Comunale San Martino in Freddana (tel. 0583 38193)

Generi alimentari

BARGA

Il Tuo Minimarket via ponte vecchio Barga Tel. 0583 723456

Alimentari Rossi nel Piangrande a Barga Tel. 0583 710193;

Alimentari Caproni Enrico Largo Roma Barga Tel. 0583 711269

Il Frutteto di Michele Cavani Tel. 0583 710329

Azienda agricola Bonaccorsi Giordano Tel. 3335466934

Alimentari Forno Nutini (tel. 0583 75028), Ponte All’Ania

Conad (0583 711166) Via Roma 12, Barga; ci si può collegare al sito https:// altuoservizio.conad.it/

Conad (0583 75143) Via Risorgimento 12, 55052 Fornaci di Barga; ci si può collegare al sito https:// altuoservizio.conad.it/

Pierantoni Ortofrutta (0583723333) a Barga; aperto la mattina con orario 7:30 – 13 più pomeriggi di venerdì e sabato

Pierantoni Ortofrutta ( 058375246) a Fornaci di Barga, sempre aperto escluso martedì pomeriggio

COREGLIA

Macelleria Nutini Piano di Coreglia (Tel. 0583 77106)

Alimentari Picchetti(Tel. 0583 779080 – 3495247334), Ghivizzano

Minimarket Maria Pia alimentari (0583 77047)

Macelleria e ortaggeria di Rossi Loretta (0583 571585)

Alimentari Luisa Orlandi via della chiesa (tel. 0583 77491 – 3331060060) Lucignana

Macelleria Coli Moreno a Coreglia (0583 78412)

Macelleria Frediani (058377600 – 3474422342) Via Vecchia 45, Ghivizzano

F.lli D’Alfonso Ortofrutta (058377029 – 3356301137) Piano di Coreglia

Antica Norcineria Coop. Agr. (3703478099) presso Eat Valley, Viale Nazionale, Ghivizzano

BAGNI DI LUCCA

Supermercato Carrefour express (0583 87382)

Conad di Bagni di Lucca (0583 805358) Viale Roma, 9/A, 55022 Bagni di Lucca; attua il servizio esclusivamente nel Comune di Bagni di Lucca; ci si può collegare al sito https:// altuoservizio.conad.it/

BORGO A MOZZANO

Macelleria Di Cotte e di Crude (0583 838257), Diecimo

Mediavalle Carni srl, anche alimentari (0583836213 – 3381389027 – 3483823724 – 3408608638). Oltre al servizio a domicilio, si può ordinare la spesa ed un operatore, al momento dell’arrivo del cliente, consegna l’ordine senza fare fila e senza attesa

Pierantoni Ortofrutta (3333141973) aperto solo la mattina con orario 7:30 – 13

PESCAGLIA

Antica Macelleria Comparetti, anche alimentari e tabacchi (347.76.97.631) Piegaio…