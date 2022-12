NOVITÀ PER IL SETTORE EDILIZIA

Bernardi: “Un regolamento di cui il Comune dispone per la prima volta”

NOVITÀ PER IL SETTORE EDILIZIA: IL COMUNE ADOTTA UN REGOLAMENTO SULL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE AMMINISTRATIVE

Il 23 gennaio, inoltre, scade il termine per i lotti BL

SERAVEZZA – Novità in vista per il settore edilizio con l’approvazione di un regolamento sulla sanzioni edilizie amministrative, adottato per la prima volta dal Comune di Seravezza nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale.

Il regolamento, fortemente voluto dall’amministrazione Alessandrini, tiene conto del fatto che la legge regionale n. 64/2015 prevede sanzioni, per abusi edilizi che non possano essere demoliti senza pregiudicare la parte regolare, pari al doppio dell’aumento di valore del bene stesso.

Questo faceva sì che sinora venissero applicate sanzioni dove non vi era un effettivo aumento di valore, motivo per cui il competente ufficio comunale ha elaborato un regolamento ad hoc che è stato oggetto di uno stretto confronto con gli ordini e collegi professionali, così da raccogliere le eventuali osservazioni. Proprio grazie a questo metodo e al lavoro portato avanti con l’assessore Adamo Bernardi e il collegio dei geometri, è stato approfondito ogni aspetto del regolamento, sino alla redazione della bozza approvata dal consiglio comunale nell’ultima seduta, con l’astensione dei consiglieri Giacomo Genovesi di Creare Futuro, Elena Luisi e Mara Tarabella di Insieme.

“Sono molto soddisfatto del grande lavoro portato avanti dall’ufficio edilizia e del notevole contributo garantito dal collegio dei geometri – spiega l’assessore alla pianificazione territoriale e all’edilizia privata Adamo Bernardi – , in questo modo il nostro Comune dispone per la prima volta di un regolamento che fa finalmente chiarezza sull’applicazione delle sanzioni amministrative edilizie”.

L’assessore Bernardi ricorda inoltre che sono in scadenza i lotti BL della variante al regolamento urbanistico del 24 gennaio 2018, la quale consentiva l’edificabilità di alcuni lotti in cambio di una perequazione.

Scade infatti il prossimo 23 gennaio il termine dei cinque anni di validità della variante (approvata e messa in efficacia il 24 gennaio del 2018) e quindi entro il 23 gennaio 2023 dovranno non solo essere ritirati i necessari permessi ma anche avviati effettivamente gli interventi previsti.