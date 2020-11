Novembre e dicembre erano mesi dedicati alla filatura.

La brava filatrice fila tre fusi per sera, recita il proverbio. Erano abili e svelte, le filatrici, che imparavano fin da piccole a far girare il fuso per ottenere un filato sottilissimo dai morbidi ciuffi di canapa e lana…era un lavoro lungo e monotono, ma di precisione: tenevano in bocca una castagna secca per produrre la saliva necessaria per bagnarsi le dita e con un “prillo” avvolgevano svelte il filato a mano a mano intorno al fuso…