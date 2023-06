Nottingham, nella città dello Sceriffo, 3 morti, feriti ed un arresto in attacchi sospetti

Regno Unito, attacco sospetto a Nottingham: 3 morti e feriti

Nottingham è una città nelle centrali Midlands inglesi. È nota per la leggenda di Robin Hood e il Nottingham Castle Museum and Art Gallery, situato su una collina e ricostruito molte volte dall’era medievale. Ma questa volta è al centro di particolare e gravi attacchi per i quali indaga anche l’antiterrorismo.

Sospetto attacco multiplo stamattina a Nottingham, in Inghilterra centrale dove, secondo i media britannici, almeno tre persone sono state uccise e alcune altre sono rimaste ferite. Un uomo di 31 anni è stato arrestato per sospetto omicidio. A darne notizia è stata la polizia locale, dopo che aveva parlato di “un incidente serio” a seguito del quale avevano chiuse diverse strade nel centro della città britannica.

L

“Si tratta di un orribile e tragico incidente che ha comportato la morte di tre persone. Riteniamo che questi tre incidenti siano collegati e ora abbiamo in custodia un uomo”. A dichiararlo è stato il capo della polizia di Nottingham, fornendo i primi chiarimenti sul ‘serio incidente’ che ha comportato l’adozione di misure di sicurezza straordinarie nella città britannica fin dalle prime ore di oggi. “Le indagini sono all’inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo al pubblico di essere paziente mentre sono in corso le indagini. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti”.

Un testimone oculare ha raccontato di aver assistito all’accoltellamento di un giovane uomo e di una giovane donna verso le 4 di questa mattina in Ilkeston Road, a Nottingham, dove poco più tardi la polizia ha trovato due corpi senza vita riversi in strada. “Essendo una notte calda avevo la finestra aperta e ho sentito delle urla agghiaccianti”, ha raccontato spiegando di aver pensato ad un litigio di coppia perché spesso si sentono voci provenire dalla strada, anche di coppie che litigano. “Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto un ragazzo nero vestito tutto di nero con cappuccio e zaino alle prese con una ragazza ed un uomo, entrambi piuttosto giovani. La ragazza urlava chiedendo aiuto e io vorrei solo aver gridato qualcosa dalla finestra per innervosire l’aggressore. L’ho visto accoltellare prima il ragazzo e poi lei, ha colpito ripetutamente, quattro o cinque volte. Il ragazzo è caduto a terra, la ragazza è scomparsa lungo il fianco di una casa, ed è lì che l’hanno trovata. Direi che è successo tutto in cinque o sei minuti. L’aggressore si è poi allontanato lungo Ilkeston Road in direzione della città, con la massima calma”. L’uomo ha detto di aver chiamato il 999 e la polizia è arrivata sul posto in cinque minuti. I paramedici hanno cercato per 40 minuti di rianimare la coppia.

La polizia dopo l’intervento alle 4 del mattino a Ilkeston Road, è stata poi chiamata a Milton Street, dove un camioncino aveva tentato di investire tre persone, attualmente ricoverate in ospedale per essere curate delle loro ferite. Infine un uomo è stato trovato morto in Magdala Road.

Gli agenti e gli inquirenti al lavoro a Nottingham sono sicuramente preoccupati dal “rischio di nuovi episodi criminosi”, dopo quelli compiuti oggi. A sottolinearlo è stato Simon Harding, ex ufficiale della Metropolitan Police specializzato nell’antiterrorismo, citato da Sky. Il lavoro degli inquirenti, ha aggiunto, consiste nell’immediato nel perquisire la casa del sospetto fermato e cercare possibili legami o complici.