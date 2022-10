Notti tropicali ad Ottobre. E non è finita!

Nell’anno più caldo di sempre, per l’inquinamento umano che ha alterato stagioni, clima e quindi il modo di vivere, costante per millenni, ecco le “ottobrate” che una volta erano due-tre giorni eccezionali di un lieve caldo nei giorni autunnali che si facevano sempre più freddi. Adesso, si vede gente al mare (bagnanti ci sono stati anche questa settimana in Versilia!) e si preannuncia ancora una volta, un mese dal caldo record, con notti tropicali e punte di 34 gradi al giorno con l’anticiclone Scipione.

Il rovescio della medaglia, però, è che anche a causa del caldo accumulato intense piogge stanno interessando le Alpi e localmente la Pianura Padana e la Liguria.

Caldo anomalo, eccezionale a Ottobre. Un meteo stravolto, con notti definite: “tropicali” a Genova e Cagliari e minime all’alba di 16 gradi a Torino, Milano e Trieste. In particolare a Torino e Milano si registra uno scarto rispetto alla media del periodo di +10 gradi.

Cosa si intende per notti tropicali? Quando i periodi notturni hanno temperature minime superiori ai 20 gradi. In base alle previsioni: caldo fino a fine mese e probabilmente anche per il Ponte di Ognissanti. Con la terza …Ottobrata portata dall’Anticiclone Scipione l’Africano, che non si può neppure più chiamare così.

D.V.