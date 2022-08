Notte di San Lorenzo 2022 al Rifugio Burigone !!! uno dei posti migliori per vedere le stelle cadenti ed ammirare, in lontananza, il profilo della “Regina” delle Alpi Apuane illuminato da suggestive fiaccole : )

Diversi gli eventi, in vista della notte di San Lorenzo, anche nota come notte delle stelle cadenti. Il 10 agosto, dunque, tutti con il naso all’insù per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti e magari provare ad esprimere un desiderio.

La condizione irrinunciabile per non perderle è trovarsi in un luogo buio, lontano dalle luci dei centri abitati. E quest’anno, assicurano gli esperti, lo spettacolo è assicurato.