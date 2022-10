Notte di Halloween a Giustagnana – Dalle ore 18.00, il paese diventerà teatro del brivido..

👉 Si ricorda che gli organizzatori, per evitare disagi alla viabilità e problemi di parcheggio, garantiranno un servizio navetta gratuito da Palazzo Mediceo di Seravezza, a partire dalle ore 18.

In occasione della Notte di Halloween, sono stabilite – da ordinanza della Polizia Municipale – le seguenti limitazioni alla viabilità:

👉 sulla via Salde, tratto compreso tra l’intersezione con via Tarabella e l’intersezione con via S. Genesio, dalle 15,00 alle 24,00 senso unico alternato con movieri e divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti resi palesi dalla segnaletica apposta;

👉 sulla via Salde, tratto compreso tra l’intersezione con via S. Genesio e via Viani, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, eccetto mezzi di polizia e di soccorso, dalle15,00 alle 24,00;

👉 in via Salde, tratto compreso tra l’intersezione con via Viani e l’intersezione con via Campore, senso unico alternato con movieri e divieto di sosta con rimozione coatta, nei tratti resi palesi dalla segnaletica apposta, eccetto mezzi di polizia e di soccorso.