COREGLIA ANTELMINELLI – “Note di pace” è il titolo della bella iniziativa che si è svolta nella serata di venerdì 25 marzo presso il Teatro Bambi di Coreglia Antelminelli.

L’evento, che aveva la finalità di raccogliere fondi da destinare ai profughi ucraìni in fuga dalla guerra, ha riscosso un notevole successo. La serata è stata organizzata dall’Associazione Pro-Coreglia con la direzione artistica di Marco Ceccarelli e ha proposto dell’ottima musica lirica con la partecipazione della soprano Marianna Giulio. Seppur ancora studentessa la giovane cantante lirica ha dimostrato una discreta maturità interpretativa ed anche una bella voce riscuotendo successo tra i presenti in sala. Ad accompagnarla il pianista ucraìno Petr Yanchuk anche lui giovanissimo ma già con un curriculum di grande interesse in quanto si è già esibito in molti paesi europei.

Il ricavato della sera è stato consegnato direttamente nelle mani del presidente della CRI di Bagni di Lucca che provvederà a versarlo sul conto corrente dedicato a sostenere coloro che fuggono dalla guerra. Il teatro gremito in ogni ordine di posti ha potuto apprezzare melodie di Mozart, Puccini, Ravel, Debussy, Einaudi, Morricone ed altri. La gente ha sottolineato con applausi scroscianti l’esibizione dei due musicisti e di una lodevole iniziativa che ha unito arte e solidarietà.

