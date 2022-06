Norvegia, Sparatoria in discoteca ad Oslo, due morti e almeno 14 feriti

Due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in due locali frequentati da gay ed in un punto vendita di cibo d’asporto. 14 feriti di cui 3 in gravi condizioni. La polizia ha arrestato un sospetto. “Ho visto un uomo entrare con una borsa, ha tirato fuori un’arma e ha cominciato a sparare”, ha riferito un testimone.