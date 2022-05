Nonna Delia in volo in elicottero 96 anni

Anche stavolta, la nonnina prodigio, é voluta salire sull’elicottero e rivedere quelle montagne a lei tanto care che l’hanno accompagnata per tutta la sua vita e le hanno regalato tante gioie e dolori come la seconda guerra mondiale, le varie crisi dello scorso secolo e la pandemia di questo.

Nonna Delia, classe 1926, ha colto l’occasione per mettere in mostra il suo coraggio, sfidando quelli che erano accorsi all’evento e non erano saliti sull’elicottero per paura.

Questa volta però aveva un motivo in più per volare:

Oltre ai figli Pietro e Manuela, la nuora Nadia, i nipoti Luca , Damiano , Samantha, Luisa , Pietro e Debora e Daniel, quest’anno aveva anche 3 piccoli pronipoti a fare il tifo per lei: il piccolo Alessandro Alfio che il prossimo 29 maggio compirà un anno, Giorgio e Ludovica.

Continuano le avventure dell’allegra Nonna Delia, che all’età di 96 anni, ha voluto provare ancora il brivido di volare in elicottero dopo aver già affrontato l’esperienza al festeggiamento del 90 compleanno.