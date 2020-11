Non sono uno di quelli che vuole avere sempre e comunque ragione, ma quando ce l’ho me la prendo.

Alcuni giorni fa avevo scritto che per i nostri cittadini era possibile andare a fare la spesa all’Esselunga di Marlia e che per gli abitanti di Chifenti era possibile andare a Fornoli e viceversa. Lo avevo scritto perché era una consuetudine già definita in aprile, perché era norma di buonsenso e perché tra amministratori queste tipologie di necessità erano state valutate come consentibili.

Qualcuno poi ha messo in dubbio la cosa adducendo punti di vista delle forze dell’ordine (punti di vista che personalmente non ho mai ricevuto). Ora, al netto del fatto che almeno il primo giorno di una nuova normativa può non esserci unanime condivisione tra tutti coloro che presidiano il territorio, soprattutto quando si parla di norme borderline, c’è forse qualcuno che, ad di là di un possibile rimbrotto, ha preso una multa per gli spostamenti di cui sopra? No. Quindi, nei fatti, tali spostamenti erano già tollerati.

Ora che siamo in zona rossa, le Faq del governo vengono ulteriormente incontro alle nostre esigenze ed a quanto ho scritto giorni fa, chiaramente tenendo conto delle ulteriori restrizioni che la zona comporta.

Alla domanda “posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?”, la risposta è la seguente: