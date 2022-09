Non solo i fiori, anche le foglie danno colore al giardino.

Alcune delle piante con foglie colorate si trovano facilmente in qualsiasi negozio di fiori o vivaio: Canna indica, Erba miseria, Polmonaria, Oxalis, Coleus, Heuchera…

Anche se tutti amiamo i fiori, queste piante dalle foglie colorate sono anche un’ottima opzione non solo per il loro valore ornamentale, ma anche perché di solito sono piante che non richiedono cure troppo specifiche.