Non si ferma la protesta dei genitori

dell’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano, con la sola raccolta firme ( ben oltre 250 in 20 giorni ) per dire No alle Classi sovraffollate meglio note come classi POLLAIO ma, prosegue con nuove e determinate azioni.

Infatti, le mamme e i papà delle future classi prime secondaria hanno informato che con l’aiuto di alcuni consiglieri comunali e di un consigliere provinciale, hanno richiesto la convocazione della commissione consiliare scuola ed un consiglio comunale straordinario aperto per la questione delle classi pollaio.

Lo scopo è individuare proposte e/o soluzioni dirette ad evitare la formazione delle classi sovraffollate (che a loro avviso limitano e riducono una piena ed efficace istruzione) e la possibiltà di fare intervenire i cittadini .

Nella richiesta chiedono inoltre, la presenza della Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano e del Dirigente Generale del Ministero dell’ istruzione, dell’ Università e della Ricerca (MIUR).

Mai arrendersi – concludono i genitori – è il nostro “slogan” per il bene dei nostri figli ma non solo, anche di coloro che in futuro rischiano di trovarsi in tale situazione!