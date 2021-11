NON SI FERMA ALL’ALT E SI SCHIANTA SULLA VOLANTE – ARRESTATO

Questa notte verso le ore 1:20 una volante della Polizia di Stato è intervenuta, in ausilio all’arma dei carabinieri, per bloccare un’autovettura che non si era fermata all’alt… un veloce scambio informativo tra le sale operative delle due forze di polizia ha permesso alla volante della Polizia di intercettare l’auto, che proveniva da Capannori, alla rotonda di via Castracani.

Gli operatori della volante della Polizia di Stato si sono posizionati in maniera tale da intercettare Il fuggitivo il quale, tuttavia, sopraggiungendo a forte velocità, pur avendo margine di fuga, ha intenzionalmente impattato contro la volante per poi tentare ancora la fuga, salvo poi essere bloccato, poche decine di metri più avanti, da altri due equipaggi in ausilio.

L’unico conducente, un marocchino di 49 anni regolare sul territorio e con numerosi precedenti specifici, opponeva una forte resistenza cercando di fuggire.

Tuttavia gli operatori riuscivano a contenerlo e ad arrestarlo. Trasportato in ospedale non riportava ferite e si rifiutava di sottoporsi all’alcoltest.

L’arma dei carabinieri ha proceduto alle contestazioni di cui al codice della strada per la guida in stato di ebbrezza alcolica mentre la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I due operatori travolti dall’auto sono infatti rimasti feriti con 10 giorni di prognosi salvo complicazioni. Questa mattina si discuterà la direttissima.